Собянин выразил соболезнования близким Сергея Иванова

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью бывшего министра обороны Сергея Иванова. Телеграмма опубликована на сайте мэра и правительства города.

«С глубокой скорбью узнал о кончине Сергея Борисовича Иванова. Ушел из жизни крупный государственный деятель, посвятивший себя служению России», — говорится в ней.

Собянин отметил, что Иванов внес большой личный вклад в обеспечение национальной безопасности и укрепление обороноспособности РФ.

Экс-министр обороны и спецпредставитель президента РФ Сергей Иванов ушел из жизни в 73 года. О причинах смерти не сообщается.

В 2001—2007 годах Иванов возглавил Министерство обороны. СМИ писали, что он мог сменить Путина на президентском посту в 2008 году. Но в итоге президентом стал Дмитрий Медведев, а Иванов в 2008 году стал вице-премьером.

В 2011—2016 годах Сергей Иванов руководил администрацией президента. С 2012 года был постоянным членом Совета Безопасности России вплоть до 2026-го. В феврале президент освободил его от должности спецпредставителя по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.

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