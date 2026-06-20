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Наука

Врач рассказала, какие вкусы вейпов наиболее опасны для сосудов

Врач Хачирова: вейпы со сливочным вкусом сильнее повышают риск атеросклероза
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Вейпы с маслянистыми и сливочными вкусами часто содержат диацетил и 2,3-пентандиол — эти вещества усиливают повреждение иммунных клеток, что повышает риск образования атеросклеротических бляшек. Об этом «Газете.Ru» рассказала доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней №2 Института клинической медицины Пироговского Университета Эльвира Хачирова.

Врач объяснила, что помимо никотина, жидкости для вейпов содержат ароматизаторы и другие химические соединения, которые при вдыхании вызывают воспаление и клеточное повреждение.

«В исследованиях in vitro коричный альдегид (корица) оказался самым токсичным для клеток эндотелия, вызывал воспаление эндотелия и окислительный стресс. Диацетил и 2,3-пентандион (маслянистые/сливочные вкусы) также усиливают образование атеросклеротических бляшек за счет повреждения макрофагов», — рассказала эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Диацетил и 2,3-пентандион — так называемые кетоны-ароматизаторы сливочных вкусов — усиливают атеросклероз, проникая в кровоток из легких. Они побуждают макрофаги бесконтрольно поглощать окисленный холестерин и превращаются в «пенистые клетки» (основу бляшек), а также запускают воспалительную гибель клеток.

Хачирова также рассказала об исследовании 2021 года, в котором мышей подвергали воздействию пара электронных сигарет. В экспериментальной группе образование тромбов происходило значительно быстрее, чем в контрольной. По словам врача, полученные данные можно перенести и на людей.

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