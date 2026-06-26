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Политика

Список из тысячи российских военнопленных передали Украине

Лантратова передала список тысячи российских пленных украинскому омбудсмену
Сергей Бобылев/РИА Новости

Уполномоченный по правам человека при президенте России Яна Лантратова передала своему украинскому коллеге Дмитрию Лубинцу список, содержащий данные о тысяче российских военнопленных. Об этом сообщает ТАСС.

Она также отметила, что Лубинец предоставил ей списки пленных, составленные в аппарате украинского омбудсмена.

Лантратова сообщила журналистам на белорусско-украинской границе о том, что они с Лубинцом договорились о совместном визите к пленным солдатам.

Кроме того, была достигнута договоренность о верификации всех списков военнопленных, добавила она.

26 июня состоялся обмен военнопленными между Россией и Украиной. Министерство обороны России сообщило о возвращении 160 российских солдат из украинского плена, в то время как в обмен было передано 160 военнопленных из Вооруженных сил Украины. Россияне были возвращены из плена при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов.

Ранее Южная Корея выразила готовность принять северокорейских пленных с Украины.

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