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ЧМ-2026Умер Сергей Иванов
Политика

Дмитриев выразил соболезнования в связи с кончиной экс-министра обороны Сергея Иванова

Дмитриев назвал кончину Сергея Иванова невосполнимой утратой
Roman Naumov/Global Look Press

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал кончину экс-министра обороны России Сергея Иванова невосполнимой утратой. Пост об этом появился в официальном Telegram-канале политика.

Он выразил соболезнования родным и близким политика.

«Светлая память о нем, его человеческом тепле, достоинстве, мудрости и преданности своему делу навсегда сохранится в сердцах тех, кто был рядом с ним», — написал Дмитриев.

О смерти Иванова стало известно 26 июня. Политику было 73 года. Сергей Иванов был главой российского оборонного ведомства с 2001 по 2007 год. Позже он стал первым зампредом и зампредом правительства России (в 2007 — 2011 годах). В период с 2011 по 2016 год возглавлял администрацию президента РФ.

Последние десять лет Иванов был спецпредставителем главы государства по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. В начале февраля текущего года он ушел в отставку. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее умер бывший губернатор Вологодской области Позгалев.

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