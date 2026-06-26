Дмитриев выразил соболезнования в связи с кончиной экс-министра обороны Сергея Иванова

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал кончину экс-министра обороны России Сергея Иванова невосполнимой утратой. Пост об этом появился в официальном Telegram-канале политика.

Он выразил соболезнования родным и близким политика.

«Светлая память о нем, его человеческом тепле, достоинстве, мудрости и преданности своему делу навсегда сохранится в сердцах тех, кто был рядом с ним», — написал Дмитриев.

О смерти Иванова стало известно 26 июня. Политику было 73 года. Сергей Иванов был главой российского оборонного ведомства с 2001 по 2007 год. Позже он стал первым зампредом и зампредом правительства России (в 2007 — 2011 годах). В период с 2011 по 2016 год возглавлял администрацию президента РФ.

Последние десять лет Иванов был спецпредставителем главы государства по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. В начале февраля текущего года он ушел в отставку. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее умер бывший губернатор Вологодской области Позгалев.