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Политика

Путин увеличил предельную штатную численность МЧС

Путин увеличил предельную штатную численность МЧС до 307,1 тыс. человек
Михаил Метцель/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин увеличил предельную штатную численность МЧС России до 307,1 тыс. человек. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Установить предельную штатную численность министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в количестве 307 101 единицы», — говорится в документе.

Как уточняется в указе, в предельную штатную численность ведомства входят, в том числе, военнослужащие спасательных воинских формирований в количестве 7888 чел., федеральные государственные гражданские служащие — 5370 чел., работники — 29 234 чел.

12 июня Владимир Путин своим указом увеличил численность Вооруженных сил России. Она была установлена в количестве 2 млн 399 тыс. 130 человек, в их числе — 1 млн 510 тыс. военнослужащих.

Ранее Путин защитил студентов вузов МЧС от призыва.

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