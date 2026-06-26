Минобороны опубликовало кадры обмена пленными между Россией и Украиной

Министерство обороны Российской Федерации представило первые видеоматериалы с российскими военнослужащими, которые были сегодня возвращены с территории, контролируемой Киевом. Кадры были размещены на платформе «Макс».

«Возвращенные российские военнослужащие сейчас находятся на территории Республики Беларусь, с ними работает уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова», – говорится в сообщении.

26 июня был осуществлен обмен военнопленными между российской и украинской сторонами. Минобороны сообщило о возвращении из украинского плена 160 российских солдат, в обмен на что было передано 160 военнопленных Вооруженных сил Украины.

В процессе гуманитарного посредничества при возвращении российских военнослужащих из украинского плена важную роль сыграли Объединенные Арабские Эмираты.

Ранее украинский омбудсмен отказался разъяснять объятия при обмене пленными.