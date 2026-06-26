«Серьезный козырь»: эксперт о поставках алкоголя из Латвии в Россию

Возросший экспорт алкоголя из стран Балтии хоть и скрывает определенные риски, но дает Москве серьезный козырь, который можно будет использовать в будущем. Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказал научный сотрудник отдела Прибалтики Института стран СНГ Руслан Панкратов, комментируя новость о том, что Латвия стала крупнейшим поставщиком водки в Россию.

«Возможность — в том, чтобы использовать эти данные для пересборки собственной санкционной и торговой стратегии. Либо такие государства признают реальную взаимозависимость и отказываются от показательного русофобского курса, либо Россия постепенно сокращает импорт из этих юрисдикций», — пояснил эксперт.

Он призвал смотреть на ситуацию не как на «курьез с алкоголем», а как на лишнее подтверждение слабости внешнеполитического курса и санкционной стратегии Европы.

24 июня стало известно, что в первом квартале 2026 года Латвия стала крупнейшим поставщиком водки в Россию, отправив на экспорт эту продукцию на сумму $2,6 млн.

Второе место в списке экспортеров водки в РФ заняла Испания. Она поставила товар на сумму $537,4 тыс. На третьем месте находится Грузия с показателем в $203,7 тыс.

Ранее сообщалось, что Россия утратила лидерство в рейтинге поставщиков удобрений в ЕС.