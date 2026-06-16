Россия утратила лидерство в рейтинге поставщиков удобрений в ЕС

РИА Новости: поставки удобрений из России в ЕС сократились в 4,8 раз

Поставки российских удобрений в страны Евросоюза за первые четыре месяца с начала года сократились почти в пять раз по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на анализ данных Евростата.

Из них следует, что с начала 2026 года по конец апреля ЕС импортировал удобрения из России на общую сумму €143,4 млн. Это в 4,8 раза меньше, чем за такой же промежуток времени годом ранее, уточняет агентство. В апреле объем поставок сократился на 10% по сравнению с мартом и на 66% в годовом выражении, составив €46,5 млн.

Европейцы закупили калийные удобрения на €30 млн, смешанные на €9,2 млн, азотные на €7,3 млн и удобрения животного или растительного происхождения на €89 тысяч.

Самыми активными покупателями были поляки, которые в апреле заплатили за удобрения из РФ €24,2 млн. Второе место по объему импорта этой продукции заняла Румыния (€6,4 млн), третье — Словения (€4,7 млн), четвертое — Болгария (€3 млн), а пятое — Италия (€2,3 млн).

В рейтинге поставщиков удобрений в Евросоюз Россия в результате опустилась с лидирующих позиций на третью строчку. Первая сейчас принадлежит Египту (€151,3 млн), а второе место занимает Марокко (€77,9 млн). В пятерку крупнейших экспортеров удобрений в ЕС также входят Канада (€41,8 млн) и Алжир (€37,1 млн).

Ранее Минсельхоз сообщил, что партнеры попросили РФ увеличить поставки удобрений.