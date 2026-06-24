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Бизнес

Одна из стран Прибалтики стала крупнейшим поставщиком водки в Россию

Латвия поставила в Россию водки на $2,6 млн в первом квартале 2026 года
Григорий Сысоев/РИА Новости

В первом квартале 2026 года Латвия стала крупнейшим поставщиком водки в Россию, отправив на экспорт эту продукцию на сумму $2,6 млн. Об этом сообщает РИА Новости.

«В Латвии есть заинтересованные производители и дистрибьюторы, которые активно ищут каналы сбыта в условиях меняющейся геополитики и торговых ограничений», — рассказал агентству финансовый советник и основатель Rodin.Capital Алексей Родин.

Он пояснил, что по этой причине Латвия увеличивает поставки.

Второе место в списке экспортеров водки в России заняла Испания. Она поставила товар на сумму $537,4 тыс. На третьем месте находится Грузия с показателем в $203,7 тыс.

До этого Россия увеличила в десять раз в месячном выражении импорт духов и туалетной воды из Италии. Согласно статистике, в середине весны российские компании ввезли парфюм на €7,9 млн против €775,9 тысячи в марте. На второй строчке располагается Испания, а третьей — Франция.

Россия утратила лидерство в рейтинге поставщиков удобрений в ЕС.

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