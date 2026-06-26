Политолог объяснил, почему Латвия выбилась в лидеры по поставкам водки в Россию

Научный сотрудник отдела Прибалтики Института стран СНГ Руслан Панкратов в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал новость о том, что Латвия стала крупнейшим поставщиком водки в Россию.

По его мнению, Москве выгодно, что Латвия негласно выбрала Россию и подставила Евросоюз. Налицо модель «двойной игры», считает эксперт.

«Для самой ЕС эта история — болезненная иллюстрация слабости общей санкционной архитектуры. <...> Крупные производители, находящиеся под сильным влиянием политического класса, режут поставки и теряют позиции. Их нишу занимают более мелкие», — сказал Панкратов.

Москва же в данном случае получает козырь, который сможет использовать против той же Прибалтики.

24 июня стало известно, что в первом квартале 2026 года Латвия стала крупнейшим поставщиком водки в Россию, отправив на экспорт эту продукцию на сумму $2,6 млн.

Второе место в списке экспортеров водки в РФ заняла Испания. Она поставила товар на сумму $537,4 тыс. На третьем месте находится Грузия с показателем в $203,7 тыс.

Ранее сообщалось, что Италия стала главным в Европе поставщиком парфюмерии в Россию.