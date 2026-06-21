Италия стала главным поставщиком парфюмерии в Россию

Россия увеличила в 10 раз в месячном выражении импорт духов и туалетной воды из Италии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.

Согласно статистике, в середине весны российские компании ввезли парфюм на €7,9 млн против €775,9 тысячи в марте. Таким образом, Италия стала главным европейским поставщиком ароматов на рынок России. На второй строчке располагается Испания (€6,6 млн), а третьей — Франция (€6,3 млн).

В общей сумме экспорт из стран Евросоюза в Россию увеличился в стоимостном выражении на 24% за месяц, до €26,1 млн.

В конце января председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев сообщил, что на маркетплейсах растет объем контрафактной продукции, что напрямую связано с расширением интернет-торговли. Он добавил, что в прошлом году в тестовом режиме запустили обязательную маркировку еще на семь видов товаров, в том числе парфюмерию, косметику, бытовую химию, так как в этом сегменте фальсификата очень много.

Ранее россиянам объяснили, как распознать поддельную косметику.