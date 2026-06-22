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Политика

В Грузии решили создать реестр иностранцев для борьбы с нелегалами

Власти Грузии создадут реестр иностранных граждан для борьбы с нелегалами
РИА Новости

В Грузии планируют создать единый реестр иностранных граждан для борьбы с нелегальной миграцией. Об этом сообщает газета «Взгляд».

По словам заместителя министра внутренних дел республики Александра Дарахвелидзе, ресурс будет создан на базе агентства развития сервисов министерства юстиции.

Уточняется, что в реестре будет регистрироваться въезд любого иностранного гражданина в Грузию во избежание нарушения им миграционных регуляций.

В начале июня председатель парламента республики Шалва Папуашвили заявил, что из-за возможного притока мигрантов в Грузию решено ужесточить миграционное законодательство.

Республиканское МВД предложило ужесточить контроль за иностранными студентами, требуя от них подтверждения учебы. Также ведомство призывает жестче контролировать фиктивные браки иностранцев с гражданами страны.

Ранее сообщалось, что за заключение фиктивного брака для ВНЖ в Грузии хотят наказывать тюрьмой.

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