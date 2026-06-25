Грузинские власти признали фиктивные браки преступлением

Парламент Грузии в третьем и окончательном чтении признал фиктивные браки ради получения ВНЖ между гражданами страны и иностранцами уголовным преступлением. Трансляция велась на сайте грузинского парламента.

Отмечается, что за внесение поправок в закон «О правовом положении иностранцев и лиц без гражданства» проголосовал 81 депутат, за входящие в пакет изменения в уголовном кодексе — 82 парламентария. Теперь фиктивный брак будет признаваться уголовным деянием.

Накануне газета «Взгляд» писала, что власти Грузии решили учредить специальную комиссию, которая будет проверять подлинность браков иностранцев с гражданами республики.

Как отметил заместитель министра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе, в текущем году иностранные граждане подали втрое больше заявлений о предоставлении гражданства после вступления в брак. В связи с этим, по его словам, есть предположения о фиктивных союзах.

Специальная комиссия перед выдачей вида на жительство будет проводить с супругами собеседование. Если законность брака не будет обоснована, в дело вступит уголовный кодекс, подчеркнул Дарахвелидзе.

Ранее стало известно, что МВД Грузии ужесточит контроль за иностранными студентами.