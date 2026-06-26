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Политика

США ослабили санкции против Венесуэлы из-за землетрясения

США временно смягчили санкции против Венесуэлы из-за землетрясения
Leonardo Fernandez Viloria/Reuters

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США выдало лицензию, разрешающую операции, связанные с оказанием помощи пострадавшей от землетрясения Венесуэле. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что до 23 октября будут разрешены все операции, необходимые для оказания помощи в устранении последствий стихийного бедствия, которые при иных обстоятельствах подпадали под действие санкций США против Венесуэлы.

В Венесуэле произошли два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 с разницей в 39 секунд. В Каракасе рухнули и получили серьезные повреждения жилые здания. В главном аэропорту Венесуэлы Майкетия имени Симона Боливара обрушилась часть кровли терминала, после чего были отменены все рейсы. В стране введено чрезвычайное положение.

По данным спикера Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригеса, число жертв в результате землетрясения в республике выросло до 188. По его словам, ранения получили 1520 человек, они доставлены в больницы и получают необходимую помощь.

Более 37 тыс. человек числятся пропавшими без вести. Американские эксперты предупреждают, что число жертв может превысить 10 тыс.

Ранее посольство РФ сделало заявление о ситуации в Венесуэле после землетрясений.

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