В ОДКБ рассказали о статусе Армении в организации

Армения фактически не участвует в деятельности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщил генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков в разговоре с ТАСС.

«Армения не оплачивает взносы уже третий год. Де-факто она практически не принимает участие, де-юре она является полноправным членом ОДКБ. Но решение, конечно, за армянским народом и руководством Армении», — рассказал он.

До этого главы внешнеполитических ведомств стран ОДКБ обсудили возможность применения положений устава организации в связи с задолженностью Армении по обязательным взносам. Комментируя сложившуюся ситуацию, глава МИД РФ Сергей Лавров уточнил, что эта тема обсуждалась на состоявшемся ранее заседании глав внешнеполитических ведомств стран ОДКБ.

При этом премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Ереван примет к сведению, если страны — члены ОДКБ решат исключить Армению из Организации.

Ранее политолог заявил, что Армения не сможет существовать без ОДКБ.