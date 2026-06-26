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Политика

Россия поддержала созыв СБ ООН из-за атаки на автобус с гражданами Белоруссии

Евстигнеева: РФ поддержала запрос Белоруссии на созыв СБ из-за удара по автобусу
Eduardo Munoz/Reuters

Россия поддержала запрос Белоруссии на созыв заседания Совета Безопасности ООН по теме украинской атаки на автобус с гражданами республики в Брянской области. Об этом сообщила журналистам и.о. постпреда РФ Анна Евстигнеева, передает РИА Новости.

«Россия поддержала запрос Белоруссии на созыв экстренного заседания Совета Безопасности ООН в связи с преднамеренным ударом ВСУ по автобусу, перевозившему мирных жителей — белорусских граждан, включая детей», — сказала она.

Евстигнеева добавила, что российская сторона рассчитывает на принципиальную оценку этого преступления со стороны членов Совбеза.

17 июня был атакован автобус с детской футбольной командой из Белоруссии, в результате которой сопровождавшая детей женщина получила травмы, несовместимые с жизнью, также пострадали несколько подростков и взрослых. Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал разъяснений от Украины. Киев отрицает причастность к инциденту.

Ранее СК установил, кто стоял за атакой на автобус под Брянском.

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