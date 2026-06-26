Суд отменил выдвижение кандидатов КПРФ в Тверской области

Московский районный суд Твери запретил проведение отчетно-выборной конференции партии КПРФ 27 июня, на которой должны были выдвинуть кандидатов на областные выборы. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что данное решение было принято по иску трех бывших членов партии, которые оспаривают легитимность предыдущей конференции.

По словам зампреда ЦК КПРФ Юрия Афонина, ситуация является беспрецедентной, идет вялотекущий судебный процесс, в рамках которого «фактически накладывают запрет на участие парламентской партии в выборах».

По мнению политика, суду следует отделить внутренние разборки партии от избирательного процесса, а также разрешить проведение конференции. Афонин добавил, что КПРФ планирует подать апелляционную жалобу на следующей неделе.

До этого сообщалось, что лидер КПРФ Геннадий Зюганов, глава Хакасии, член ЦК КПРФ Валентин Коновалов и Афонин возглавили федеральный список партии на выборы в Государственную думу РФ.

Ранее в ГД рассказали о попытках влияния на выборы в России из-за рубежа.