Ливан и Израиль могут подписать меморандум о намерениях в сфере безопасности

Al Hadath: Ливан и Израиль могут подписать меморандум по безопасности

Делегации Ливана и Израиля обсуждают на переговорах в Вашингтоне меморандум о намерениях в сфере безопасности, подготовленный американскими экспертами. Об этом сообщает Al Hadath со ссылкой на источник в Госдепартаменте США.

В публикации отмечается, что стороны могут подписать документ по итогам пятого раунда переговоров, который должен скоро завершиться.

Источник добавил, что Израиль в качестве жеста доброй воли планирует вывести военных из одного района на юге Ливана. Там хотят создать пилотную зону, на которой расположатся подразделения ливанской армии. В рамках эксперимента военным предстоит продемонстрировать способность держать ситуацию под контролем, а также противостоять вылазкам шиитской организации «Хезболла», говорится в публикации.

До этого сообщалось, что представители США, Израиля и Ливана на переговорах в Вашингтоне обсуждают возможность передачи под контроль ливанской армии территорий, занимаемых израильской стороной на юге Ливана.

Ранее эксперт заявил, что США не смогут заставить Израиль вывести войска с юга Ливана.