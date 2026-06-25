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ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

Ливан, Израиль и США обсуждают вопрос «пилотных зон»

Ливан обсуждает с Израилем и США границы «пилотных зон» на юге страны
Shutterstock/FOTODOM

Представители США, Израиля и Ливана на переговорах в Вашингтоне обсуждают возможность передачи под контроль ливанской армии территорий, занимаемых израильской стороной на юге Ливана. Об этом сообщила канцелярия ливанского президента в соцсети X.

В заявлении говорится, что на трехсторонней встрече был достигнут прогресс на пути создания «пилотных зон», которые перейдут под контроль ливанской армии после вывода оттуда израильских войск.

Участники переговоров в данный момент обсуждают «географические границы зон и механизм реализации достигнутых договоренностей».

На прошлой неделе США и Иран подписали соглашение о продлении перемирия и заложили основу для 60-дневных переговоров, призванных привести к прочному миру.

Первые препятствия для меморандума о взаимопонимании возникли на прошлой неделе после того, как Израиль продолжил свою кампанию на юге Ливана. В связи с этим Иран пригрозил закрытием Ормузского пролива.

19 июня израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не станет выводить свои войска с подконтрольных приграничных территорий.

Ранее эксперт заявил, что США не смогут заставить Израиль вывести войска с юга Ливана.

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