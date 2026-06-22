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ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

Эксперт: США не смогут заставить Израиль вывести войска с юга Ливана

Востоковед Семенов: Израиль не покинет юг Ливана
Israel Defense Forces via AP

Вряд ли кто-то сможет заставить Израиль вывести войска с юга Ливана — боевые действия там будут продолжаться независимо от того, к какому соглашению придут США и Иран. Такое мнение в интервью газете «Взгляд» высказал востоковед Кирилл Семенов.

«Израиль никогда не уйдет с юга Ливана. У США нет никаких рычагов давления, чтобы заставить еврейское государство прекратить военные операции», — отметил эксперт.

По его оценкам, спасти ситуацию могло бы изменение роли ливанского движения «Хезболла» или вовсе прекращение его деятельности. Однако Тегеран на это не пойдет.

20 июня власти Израиля приказали армии прекратить огонь в Ливане, но оставаться на позициях. Соответствующие распоряжения, по данным СМИ, отдали премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр обороны страны Исраэль Кац.

В то же время, согласно приказу, израильская армия продолжит удерживать занятые ею позиции вдоль «линии конфронтации» в Южном Ливане. Решение было принято властями Израиля «после координации с США».

Ранее президент Сирии заявил о готовности к урегулированию конфликта в Ливане.

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