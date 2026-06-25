В Москве суд заочно рассмотрит дело экс-министра обороны Великобритании

В Москве суд рассмотрит уголовное дело, фигурантом которого стал экс-глава британского оборонного ведомства Бен Уоллес. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Бывшему министру инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ, касающейся публичных призывов к терроризму, в том числе с использованием интернета.

Согласно версии следствия, в сентябре 2025 года во время «Варшавского форума по безопасности» Уоллес выступил с призывами к проведению террористических актов на территории РФ. В частности, речь шла о необходимости поставок Украине дальнобойных ракет для атаки на Крымский мост. Как уточняет Генпрокуратура, данные высказывания были растиражированы через мессенджеры, видеохостинги и другие интернет-ресурсы.

В настоящее время обвиняемый находится в международном розыске, в отношении него судом избрана мера пресечения в виде заочного ареста.

О завершении расследования дела Следственный комитет РФ официально сообщил еще в конце мая.

Ранее командующего Военно-морскими силами Украины объявили в розыск из-за теракта на Крымском мосту.