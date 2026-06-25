Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Землетрясение в ВенесуэлеВойна США и Израиля против Ирана
Политика

В Москве суд заочно рассмотрит дело экс-министра обороны Великобритании

В Москве рассмотрят дело Бена Уоллеса о публичной пропаганде терроризма
Пресс-служба Минобороны РФ/РИА «Новости»

В Москве суд рассмотрит уголовное дело, фигурантом которого стал экс-глава британского оборонного ведомства Бен Уоллес. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Бывшему министру инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ, касающейся публичных призывов к терроризму, в том числе с использованием интернета.

Согласно версии следствия, в сентябре 2025 года во время «Варшавского форума по безопасности» Уоллес выступил с призывами к проведению террористических актов на территории РФ. В частности, речь шла о необходимости поставок Украине дальнобойных ракет для атаки на Крымский мост. Как уточняет Генпрокуратура, данные высказывания были растиражированы через мессенджеры, видеохостинги и другие интернет-ресурсы.

В настоящее время обвиняемый находится в международном розыске, в отношении него судом избрана мера пресечения в виде заочного ареста.

О завершении расследования дела Следственный комитет РФ официально сообщил еще в конце мая.

Ранее командующего Военно-морскими силами Украины объявили в розыск из-за теракта на Крымском мосту.

Комментарии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!