В РФ завершили расследование уголовного дела в отношении экс-главы МО Британии

Российские следователи предъявили бывшему министру обороны Великобритании Бену Уоллесу обвинение в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

В пятницу, 22 мая, председатель ведомства Александр Бастрыкин провел оперативное совещание штаба по расследованию преступлений, совершенных украинскими вооруженными формированиями в отношении мирных граждан и российских военных. На встрече, которая прошла в Донецке, первый заместитель главы СК РФ Эдуард Кабурнеев доложил о завершении расследования уголовных дел в отношении почти 1,4 тыс. обвиняемых. Один из них — экс-руководитель Минобороны Соединенного королевства.

«Следствием установлено, что в сентябре 2025 года в ходе участия в конференции «Варшавский форум по безопасности 2025» он призвал к террористической деятельности на территории РФ и предоставлению Украине дальнобойного ракетного вооружения для ударов по Крымскому мосту», — говорится в заявлении.

В нем подчеркивается, что Уоллеса объявили в международный розыск.

Ранее командующего Военно-морскими силами Украины объявили в розыск из-за теракта на Крымском мосту.