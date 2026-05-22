Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по колледжу в ЛНРВойна США и Израиля против Ирана
Общество

В РФ завершили расследование уголовного дела в отношении экс-главы МО Британии

СК РФ: экс-главу МО Британии Бена Уоллеса объявили в международный розыск
Toby Melville/File Photo/Reuters

Российские следователи предъявили бывшему министру обороны Великобритании Бену Уоллесу обвинение в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

В пятницу, 22 мая, председатель ведомства Александр Бастрыкин провел оперативное совещание штаба по расследованию преступлений, совершенных украинскими вооруженными формированиями в отношении мирных граждан и российских военных. На встрече, которая прошла в Донецке, первый заместитель главы СК РФ Эдуард Кабурнеев доложил о завершении расследования уголовных дел в отношении почти 1,4 тыс. обвиняемых. Один из них — экс-руководитель Минобороны Соединенного королевства.

«Следствием установлено, что в сентябре 2025 года в ходе участия в конференции «Варшавский форум по безопасности 2025» он призвал к террористической деятельности на территории РФ и предоставлению Украине дальнобойного ракетного вооружения для ударов по Крымскому мосту», — говорится в заявлении.

В нем подчеркивается, что Уоллеса объявили в международный розыск.

Ранее командующего Военно-морскими силами Украины объявили в розыск из-за теракта на Крымском мосту.

 
Теперь вы знаете
Антидепрессанты «обвинили» в бесплодии. Почему это очень опасное преувеличение и как обстоят дела на самом деле
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!