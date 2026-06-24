Кубилюс заявил, что Россия производит в восемь раз больше ракет, чем Евросоюз

Еврокомиссар Кубилюс: Россия производит в восемь раз больше ракет, чем ЕС

В прошлом году Россия произвела примерно в восемь раз больше ракет, чем страны Евросоюза. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс, чьи слова приводит УНИАН.

«В прошлом году Россия произвела 2 000 ракет – баллистических и крылатых. Мы в Европе произвели лишь 250 крылатых ракет и ни одной баллистической. Украинцы в прошлом году начали производить ракеты «Фламинго». В этом году они произведут 700 таких ракет», – заявил Кубилюс.

Еврокомиссар назвал отставание серьезной проблемой для европейской безопасности и призвал ускорить принятие решений в сфере оборонного производства.

До этого Кубилюс заявлял, что запасы стран Европейского союза по всем видам вооружений, включая ракеты и боеприпасы, находятся на крайне низком уровне. По его словам, ЕС «необходимо нарастить производство просто потому, что в мире его недостаточно ни для Украины, ни для нас».

Ранее Путин заявил, что «Россия придет туда, куда нужно» в рамках СВО.