Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

Кубилюс заявил, что Россия производит в восемь раз больше ракет, чем Евросоюз

Еврокомиссар Кубилюс: Россия производит в восемь раз больше ракет, чем ЕС
Mindaugas Kulbis/AP

В прошлом году Россия произвела примерно в восемь раз больше ракет, чем страны Евросоюза. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс, чьи слова приводит УНИАН.

«В прошлом году Россия произвела 2 000 ракет – баллистических и крылатых. Мы в Европе произвели лишь 250 крылатых ракет и ни одной баллистической. Украинцы в прошлом году начали производить ракеты «Фламинго». В этом году они произведут 700 таких ракет», – заявил Кубилюс.

Еврокомиссар назвал отставание серьезной проблемой для европейской безопасности и призвал ускорить принятие решений в сфере оборонного производства.

До этого Кубилюс заявлял, что запасы стран Европейского союза по всем видам вооружений, включая ракеты и боеприпасы, находятся на крайне низком уровне. По его словам, ЕС «необходимо нарастить производство просто потому, что в мире его недостаточно ни для Украины, ни для нас».

Ранее Путин заявил, что «Россия придет туда, куда нужно» в рамках СВО.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 24 июня. Новое ограничение по семейной ипотеке, сокращение контрольных в школе и предупреждение о смерчах
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!