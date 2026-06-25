Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Землетрясение в ВенесуэлеВойна США и Израиля против Ирана
Политика

МИД России выдвинул требование к ООН

МИД: Россия требует от ООН убрать ее из списка нарушителей прав детей на Украине
Kay Nietfeld/Global Look Press

Россия требует от генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша исключить страну из списка нарушителей прав детей на Украине. Об этом во время брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, говоря о докладе генсека о детях и вооруженных конфликтах за 2025 год, сообщает РИА Новости.

«Мы требуем от Гутерриша отозвать решение о включении в Россию в упомянутый список и вообще поработать над этим докладом, я бы сказала, потщательнее», — отметила она.

По словам дипломата, необходимо «профессионально подойти к этому докладу».

Также она подчеркнула, что российская сторона призывает Гутерриша отказаться от политизации этого чувствительного сюжета и строго придерживаться принципов непредвзятости, объективности и беспристрастности.

Кроме того, Захарова сказала, что Россия осуждает решение генсека ООН оставить страну в данном списке. Она отметила, что этот шаг является политически мотивированным и не имеет под собой никаких доказательств.

4 июня Захарова высказала мнение, что Гутерриш решил под конец своего пребывания на должности генсека «добить» авторитет ООН.

Ранее Лавров заявил, что ООН выгораживает Украину.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Что происходит с бензином на заправках от Москвы до Сибири. Проверено на себе
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!