МИД России выдвинул требование к ООН

МИД: Россия требует от ООН убрать ее из списка нарушителей прав детей на Украине

Россия требует от генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша исключить страну из списка нарушителей прав детей на Украине. Об этом во время брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, говоря о докладе генсека о детях и вооруженных конфликтах за 2025 год, сообщает РИА Новости.

«Мы требуем от Гутерриша отозвать решение о включении в Россию в упомянутый список и вообще поработать над этим докладом, я бы сказала, потщательнее», — отметила она.

По словам дипломата, необходимо «профессионально подойти к этому докладу».

Также она подчеркнула, что российская сторона призывает Гутерриша отказаться от политизации этого чувствительного сюжета и строго придерживаться принципов непредвзятости, объективности и беспристрастности.

Кроме того, Захарова сказала, что Россия осуждает решение генсека ООН оставить страну в данном списке. Она отметила, что этот шаг является политически мотивированным и не имеет под собой никаких доказательств.

4 июня Захарова высказала мнение, что Гутерриш решил под конец своего пребывания на должности генсека «добить» авторитет ООН.

Ранее Лавров заявил, что ООН выгораживает Украину.