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Политика

«Знают лучше нас эти места»: Лукашенко объяснил, зачем открыл украинцам доступ к болотам

Лукашенко объяснил давней традицией допуск украинцев к сбору грибов в лесах РБ
Vasily Fedosenko/Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что украинцы знают леса страны лучше местных. Так он прокомментировал решение упростить гражданам республики пропуск в приграничные лесные и болотные зоны, пишет госагентство «БелТа».

Лукашенко также отметил, что сбор ягод и грибов на территории Республики Беларусь (РБ) жителями приграничья — давняя традиция.

«Чтобы украинцы пришли к нам, как это было обычно, - на болотах, везде (они знают лучше нас эти места) — собирали эти дикоросы и продавали. Мы же понимаем, что там сложно и трудно», — сказал белорусский лидер.

25 июня Государственный пограничный комитет (ГПК) страны сообщил о решении ввести сезонный упрощенный порядок пропуска граждан Украины в приграничные лесные и болотные зоны. В ведомстве уточнили, что инициатива реализуется по поручению Лукашенко.

Пограничники заявляют о полной готовности обеспечить работу такого режима. Планируют организовать упрощенный проход на территорию республиканского ландшафтного заказника «Ольманские болота» в Столинском районе.

Для пересечения границы по облегченной процедуре предполагается использовать три пункта: «Мутвица», «Хиничев» и «Селище». Эти направления выведены напротив украинских населенных пунктов Дроздынь, Березовое и Познань Ровненской области.

Ранее в Белоруссии заявили о попытке втягивания в конфликт на Украине.

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