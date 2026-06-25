Рубио заявил, что Путин и Трамп не достигали «окончательных договоренностей» на Аляске

Рубио: на саммите на Аляске не было достигнуто окончательных договоренностей

Во время встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске не было достигнуто окончательных договоренностей. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, чьи слова приводит ТАСС.

«Соглашения на Аляске не было. На Аляске было предложение. Но на Аляске не было соглашения. Если бы [в Анкоридже] было [достигнуто] соглашение, у нас бы завершилась война», — сказал Рубио.

Он заявил, что Россия «хочет в числе некоторого прочего», чтобы вся территория Донбасса была передана ей.

15 августа 2025 года Путин и Трамп впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске близ города Анкоридж и завершился заявлениями лидеров о «существенном прогрессе», но без подписания мирных соглашений. Политики обсуждали ключевые вопросы: прекращение вооруженного конфликта на Украине, перспективы контроля над ядерными вооружениями и восстановление американо-российских контактов в экономике и безопасности.

Ранее в России заявили, что «дух Анкориджа» сошел на нет.