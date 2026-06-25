В Польше попытались упрекнуть Украину из-за оказанной Варшавой помощи

Украина может пытаться забыть о помощи, которую ей оказала Польша. Об этом заявил глава польского минобороны Владислав Косиняк-Камыш после встречи министров обороны Вишеградской четверки (Польша, Чехия, Венгрия, Словакия) в Будапеште, сообщает РИА Новости.

По его словам, «не может быть так, что Украина забудет о роли Польши», которую она «сыграла особенно в первые месяцы и играет до сих пор в части транспортирования военной техники». Министр отметил, что «90% транспортов гуманитарной помощи, военной помощи» идет через его страну.

Он выразил мнение, что Украина «не видит этого».

«Не хочет этого видеть или хочет забыть о 3 миллионах беженцев, которых мы приняли без лагерей беженцев, что абсолютно заслуживает Нобелевской премии в области мира абсолютно для всех поляков, которые открыли свои сердца и дома», — сказал Косиняк-Камыш.

Также он понадеялся, что Украина этого не забудет.

Отношения Варшавы и Киева обострились, когда президент Польши Кароль Навроцкий лишил своего украинского коллегу Владимира Зеленского высшей награды республики — ордена Белого орла. Польский лидер пошел на такой шаг из-за присвоения бригаде ВСУ имени пособников нацистов, устроивших Волынскую резню.

В правительстве Польши заявили, что от этого решения президента «выиграет только Москва». На Украине раскритиковали этот шаг, в знак солидарности с Зеленским дипломаты, глава офиса лидера и экс-президенты страны Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко отказались от своих польских наград. Украинский коллега вернул Навроцкому свой орден по почте.

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