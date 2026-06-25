В Госдуме оценили призыв Мерца к переговорам: «Чистая фикция»

Депутат Чепа счел фикцией призыв Мерца к остановке огня и переговорам по Украине

Призыв канцлера ФРГ Фридриха Мерца к заморозке линии фронта и началу переговоров между Россией и Украиной является фикцией для обеспечения передышки Киеву. Об этом News.ru заявил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Он напомнил, что Германия поставляет Украине «дроновые системы». Кроме того, основная задача Евросоюза – добиться остановки боевых действий, чтобы у ВСУ была возможность подготовиться к дальнейшей эскалации, указал парламентарий.

«Это заявление Мерца никак не гарантирует нам решения украинского вопроса мирным путем. Он произносит такие слова ради передышки для ВСУ, это чистая фикция», — пояснил Чепа.

До этого Мерц обратился к России с призывом заморозить линию фронта и начать переговоры с Украиной.

Он утверждает, что Украина якобы находится в «новой позиции силы», а Россия не сможет одержать победу. Канцлер заверил, что поддержка Украины останется непоколебимой. По его словам, после саммита «Большой семерки» появилось новое ощущение трансатлантического единства.

Ранее в НАТО увидели открытое окно возможностей для Украины в конфликте с Россией.