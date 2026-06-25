В Совфеде напомнили Рубио о договоренностях по Украине в Анкоридже

На встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже были достигнуты предварительные договоренности, Москва пошла на «некоторые компромиссы». При этом Вашингтон не смог оказать должного влияния на украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом «Газете.Ru» заявил заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.



«Были предварительные договоренности, мы пошли на некоторые компромиссы для того, чтобы не срывать возможную сделку с Украиной. Но, как видим, что господин Трамп не смог оказать достойного влияния на Зеленского, не смог оказать влияние на западных европейцев. Мне кажется, наоборот, они оказали на него воздействие, влияние, и сейчас он говорит о том, что никакого духа нет», — отметил он.



По словам Джабарова, это типичная западная дипломатия. Он добавил, что в сложившейся ситуации для России главное – достичь военной победы, решив задачи специальной военной операции.



Рубио заявил, что на саммите США и России на Аляске были только предложения по украинскому урегулированию.



«На Аляске было сделано лишь предложение, а соглашения там никогда не было», — сказал он.

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