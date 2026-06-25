Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев словами о скорой «перемоге» («победе». — Прим. «Газеты.Ru») хочет спровоцировать Россию на эскалацию конфликта и получить новую помощь от Запада. Об этом сообщает РИА Новости.

«Киев ..., распространяя небылицы о своей скорой «перемоге» и стремясь заставить союзников в нее поверить, добивается одного — спровоцировать нас на эскалацию конфликта, заполучить новые транши военной и финансовой помощи Запада», — поделилась Захарова.

Она добавила, что Европа является главным препятствием на пути к миру на Украине, так как европейские страны активно вкладываются в накачку Киева оружием, пытаясь нанести России стратегическое поражение.

До этого председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на конференции в Гданьске заявила, что ЕС выделил Украине первый транш в размере €3,2 млрд из запланированного финансирования в размере €90 млрд. Она добавила, что объединение продолжит выделение еще почти €6 млрд на дроны в течение ближайших дней.

Ранее СМИ узнали, что в НАТО обсуждают пакет финансовой помощи Украине на €70 млрд.