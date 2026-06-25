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Политика

Туск окрестил украинцев и поляков друзьями, способным построить совместное будущее

Туск счел украинцев и поляков друзьями, способными построить общее будущее
Geert Vanden Wijngaert/AP

Поляки и украинцы являются друзьями, которые способны построить совместное будущее на основе правды, взаимоуважения и понимания истории. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, чьи слова приводит «Европейская правда».

«Я говорю от всего сердца – я не читаю с листа, как вы видите, – давайте помнить, что мои соотечественники в Польше и ваши соотечественники в Украине – друзья в Европе. Мы можем построить будущее на основе правды, взаимоуважения и понимания истории», — сказал Туск.

По его словам, солидарность, зародившаяся на конференции по восстановлению Украины в Гданьске, «может стать реальностью, если мы откроем наши сердца будущему».

Премьер Польши также заявил, что «если мы будем вместе – мы победим все зло».

Отношения Варшавы и Киева обострились, когда президент Польши Кароль Навроцкий лишил украинского коллегу Владимира Зеленского высшей награды республики — ордена Белого орла. Навроцкий пошел на такой шаг из-за присвоения бригаде ВСУ имени пособников нацистов, устроивших Волынскую резню.

В правительстве Польши заявили, что от этого решения президента «выиграет только Москва». На Украине раскритиковали этот шаг, в знак солидарности с Зеленским дипломаты, глава офиса лидера и экс-президенты страны Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко отказались от своих польских наград. Украинский коллега вернул Навроцкому свой орден по почте.

Ранее украинцы назвали предпочтительный вариант решения исторических споров с Польшей.

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