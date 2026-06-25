В Госдуме жестко ответили главе МИД Эстонии на слова о милитаризме в «Маше и Медведе»

Эстония не может сама создать мультики, похожие по качеству на «Машу и Медведя», поэтому и пытаются рассмотреть в российском детском контенте «милитаризм». Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.



Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна увидел «милитаристские нарративы» в мультфильме «Маша и Медведь».



«Это слова злости, потому что эстонские (если они есть, конечно) мультипликаторы вряд ли могут похвастаться чем-то, хотя бы отдаленно напоминающим известный детский мультфильм. Он назло для этой мелкой тли нравится детям по всему миру — и эстонским, и русским, и латвийским. Поэтому, конечно, когда они не могут создать свой правильный контент, они пытаются уничтожать хороший контент, иностранный, то есть российский», — подчеркнул парламентарий.



Как отметил Милонов, искусство – это инструмент мягкой силы России, который является «страшным» для таких «крысенышей», как глава МИД Эстонии.



Цахкна после покупки американской компанией Netflix прав на еще два сезона мультфильма «Маша и Медведь» раскритиковал его в социальной сети X, разглядев в нем «милитаристские нарративы».



Он заявил, что мультфильм — это часть мягкой силы РФ, якобы «внедряющей милитаристские идеи» в детские передачи. По мнению Цахкна, встречающаяся в некоторых сериях мультфильма символика Советского Союза «заслуживает моральной ясности».

Ранее мультфильм «Фиксики» перевели на 33 языка.