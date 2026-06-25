Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Землетрясение в ВенесуэлеВойна США и Израиля против Ирана
Политика

В мультфильме «Маша и Медведь» разглядели «милитаристские нарративы»

МИД Эстонии увидел «милитаристские нарративы» в мультфильме «Маша и Медведь»
Анимаккорд

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна после покупки американской компанией Netflix прав на еще два сезона мультфильма «Маша и Медведь» раскритиковал его в социальной сети X, разглядев в нем «милитаристские нарративы».

Он заявил, что мультфильм — это часть мягкой силы РФ, якобы «внедряющей милитаристские идеи» в детские передачи. По мнению Цахкна, встречающаяся в некоторых сериях мультфильма символика Советского Союза «заслуживает моральной ясности».

В своей публикации в X он отметил аккаунт Netflix, призвав компанию обратить внимание на его сообщение.

«Маша и Медведь» — это анимационный сериал студии Animaccord. Мультфильм переведен более чем на 40 языков и вещается почти в каждом уголке Земли ведущими мировыми медиакомпаниями. В апреле 2020 года сериал вошел в пятерку самых любимых развлекательных брендов в мире.

В июне сообщалось, что Netflix приобрел права на восьмой и девятый сезоны мультсериала и продлил соглашение по предыдущим сезонам и спин-оффам проекта.

До этого стало известно, что создатель сериала «Маша и Медведь» Олег Кузовков снимет полнометражную анимационную картину по мультфильму.

Ранее мультфильм «Фиксики» перевели на 33 языка.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Что происходит с бензином на заправках от Москвы до Сибири. Проверено на себе
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!