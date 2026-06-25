В мультфильме «Маша и Медведь» разглядели «милитаристские нарративы»

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна после покупки американской компанией Netflix прав на еще два сезона мультфильма «Маша и Медведь» раскритиковал его в социальной сети X, разглядев в нем «милитаристские нарративы».

Он заявил, что мультфильм — это часть мягкой силы РФ, якобы «внедряющей милитаристские идеи» в детские передачи. По мнению Цахкна, встречающаяся в некоторых сериях мультфильма символика Советского Союза «заслуживает моральной ясности».

В своей публикации в X он отметил аккаунт Netflix, призвав компанию обратить внимание на его сообщение.

«Маша и Медведь» — это анимационный сериал студии Animaccord. Мультфильм переведен более чем на 40 языков и вещается почти в каждом уголке Земли ведущими мировыми медиакомпаниями. В апреле 2020 года сериал вошел в пятерку самых любимых развлекательных брендов в мире.

В июне сообщалось, что Netflix приобрел права на восьмой и девятый сезоны мультсериала и продлил соглашение по предыдущим сезонам и спин-оффам проекта.

До этого стало известно, что создатель сериала «Маша и Медведь» Олег Кузовков снимет полнометражную анимационную картину по мультфильму.

Ранее мультфильм «Фиксики» перевели на 33 языка.