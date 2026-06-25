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Политика

Политолог высказался о «победе» Зеленского над ретрансляторами в Белоруссии

Политолог Скачко: Зеленский выдумал ретрансляторы в Белоруссии
IMAGO/Michael Kappeler/Pool/dts/Global Look Press

Украинский лидер Владимир Зеленский выдумал некие ретрансляторы в Белоруссии, а потом сам же отчитался о «победе» над ними. Ситуация выглядит комично. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал политический обозреватель Владимир Скачко.

«Как говорится, голь на выдумки хитра. Я думаю, изначально угрозы Зеленского в адрес Минска были пустословием ради фейковой «победы» и пиара», — сказал эксперт.

Но как бы то ни было, поведение Киева рано или поздно может привести к кровавому итогу, добавил он.

19 июня Зеленский дал президенту Белоруссии Александру Лукашенко неделю на то, чтобы он убрал с границы ретрансляторы, которые якобы помогают российским военным наводить дроны на цели на Украине, и пригрозил, что в случае отказа ВСУ «сделают это сами».

24 июня Зеленский сообщил, что ретрансляторы на территории Белоруссии прекратили работу. Он уточнил, что эти устройства перестали функционировать с 22 июня.

Ранее в России допустили провокации на границе с Белоруссией после заявления Зеленского.

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