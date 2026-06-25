В России заявили, что «дух Анкориджа» сошел на нет

«Дух Анкориджа» сейчас сошел на нет, президент США Дональд Трамп не вспоминает о нем, однако в рамках переговорного процесса по Украине остается пространство для дискуссий. Об этом «Газете.Ru» заявил политолог-американист Константин Блохин, подчеркнув, что Москва не пойдет на дополнительные уступки по территориям.



«Дух Анкориджа сошел на нет, сейчас даже Трамп его не вспоминает, его позиция меняется. Сейчас есть некое воодушевление со стороны Украины после атаки атак по российским городам. Они будут преподносить эти реалии не в нашу пользу», — отметил аналитик.



По словам Блохина, по вопросу конституционных территорий России в Донбассе Москва не пойдет ни на какие уступки. При этом в рамках переговорного процесса остается пространство для дискуссий по второстепенным вопросам, связанным с урегулированием на Украине.



«Другие какие-то моменты — где зона безопасности будет проходить, численность армии [Украины], какие-то другие вещи — по этим вопросам можно дискутировать», — высказал свое мнение политолог.



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