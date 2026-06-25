Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Землетрясение в ВенесуэлеВойна США и Израиля против Ирана
Политика

В России заявили, что «дух Анкориджа» сошел на нет

Политолог Блохин: дух Анкориджа сошел на нет, Трамп его уже не вспоминает
Kevin Lamarque/Reuters

«Дух Анкориджа» сейчас сошел на нет, президент США Дональд Трамп не вспоминает о нем, однако в рамках переговорного процесса по Украине остается пространство для дискуссий. Об этом «Газете.Ru» заявил политолог-американист Константин Блохин, подчеркнув, что Москва не пойдет на дополнительные уступки по территориям.
 
«Дух Анкориджа сошел на нет, сейчас даже Трамп его не вспоминает, его позиция меняется. Сейчас есть некое воодушевление со стороны Украины после атаки атак по российским городам. Они будут преподносить эти реалии не в нашу пользу», — отметил аналитик.
 
По словам Блохина, по вопросу конституционных территорий России в Донбассе Москва не пойдет ни на какие уступки. При этом в рамках переговорного процесса остается пространство для дискуссий по второстепенным вопросам, связанным с урегулированием на Украине.
 
«Другие какие-то моменты — где зона безопасности будет проходить, численность армии [Украины], какие-то другие вещи — по этим вопросам можно дискутировать», — высказал свое мнение политолог.
 
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на форуме «Примаковские чтения», что на встрече РФ и США на Аляске была договоренность о том, как остановить боевые действия на Украине и начать переговоры, однако теперь от России требуют новых уступок.

Ранее Ушаков раскрыл ошибку Запада в отношении России.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как гарантированно потерять работу в 2026 году? 10 вредных советов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!