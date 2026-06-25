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Политика

В Госдуме предложили добавлять до 10 баллов к ЕГЭ медалистам и участникам СВО

КПРФ предлагает начислять до 10 баллов к ЕГЭ медалистам и участникам СВО
Виталий Аньков/РИА Новости

КПРФ выступила с инициативой установить единую систему начисления дополнительных баллов для ЕГЭ поступающим в вузы абитуриентам. Мера предполагает начислять минимум восемь баллов отличникам, медалистам и военнослужащим, в том числе участникам СВО, которые решили поступить в вуз. Пояснительная записка к законопроекту есть у «Газеты.Ru».
 
«Современная система высшего образования требует более гибкого подхода к оценке потенциала абитуриентов. Сейчас ребят принимают преимущественно по результатам ЕГЭ. Индивидуальные достижения учитываются, но в каждом вузе свои правила и условия, что явно не гарантирует равенство абитуриентов, подающих документы в разные образовательные организации. То есть в одном университете волонтеру, например, добавят дополнительные баллы, а в другом — нет. Поэтому КПРФ предлагает законодательно ввести единые правила и установить систему минимальных значений дополнительных баллов (максимум 10) за индивидуальные достижения — победы на олимпиадах, отличный аттестат, волонтерскую деятельность, военную службу, после которой человек хотел бы продолжать образование», — заявил «Газете.Ru» депутат Владимир Исаков.
 
По словам парламентария, вузы при желании сохранят право устанавливать свои дополнительные категории достижений и увеличивать минимальные значения баллов в установленных пределах, разрабатывая собственные критерии оценки этих достижений.
 
По мнению авторов инициативы, это поможет усовершенствовать систему приема абитуриентов в вузы и создать более справедливые условия конкурсного отбора.
 
Как отмечается в пояснительной записке КПРФ к законопроекту, инициатива предполагает распределение дополнительных баллов к результатам ЕГЭ за индивидуальные достижения следующим образом: минимум восемь баллов — отличникам, медалистам и военнослужащим (в том числе участникам СВО), минимум пять баллов —победителям региональных олимпиад, минимум два балла — волонтерам и получившим максимальную оценку за итоговое сочинение, минимум один балл — обладателям золотого или серебряного значка ГТО.
 
Уточняется, что срок действия результатов ЕГЭ не уменьшается на период участия в СВО. Например, если сдали ЕГЭ в 2026 году и ушли на трехлетнюю службу, баллы будут действительны до 2033 года.
 
В начале июня КПРФ выступила с инициативой ввести обязательные скидки на обучение в вузах для части студентов: в размере 30% - для потерявших родителей, инвалидов I и II группы, детей инвалидов; 20% - для медалистов и обладателей знака ГТО; 30-50% - для абитуриентов с высокими баллами ЕГЭ.

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