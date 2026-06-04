В России предложили ввести обязательные скидки для части студентов

КПРФ выступила с инициативой ввести обязательные скидки на обучение в вузах для части студентов: в размере 30% — для потерявших родителей, инвалидов I и II группы, детей инвалидов; 20% — для медалистов и обладателей знака ГТО; 30-50% — для абитуриентов с высокими баллами ЕГЭ. Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Владимир Исаков.



«Количество бюджетных мест в вузах сокращают, а ценник на платное образование растет, как на дрожжах, и в отдельных учебных заведениях доходит уже до сумасшедших сумм. По данным Минобрнауки, в прошлом году платное обучение в российских университетах подорожало в среднем на 12%. Все это отсекает от высшего образования ребят из малообеспеченных семей, даже если они очень талантливы. Так что их нужно поддержать. КПРФ предлагает ввести в законодательство систему снижения стоимости платного образования, обязательные скидки для успешно прошедших вступительные испытания (ЕГЭ) граждан РФ следующих категорий: в размере 30% — для потерявших родителей, инвалидов I и II группы, детей инвалидов; 20% — для медалистов и обладателей знака ГТО; 30-50% - для абитуриентов с высокими баллами ЕГЭ», — сказал он.



По словам парламентария, вузы будут обязаны предоставлять эти скидки и информировать обучающихся о возможности получения льгот.



По мнению авторов инициативы, это позволит расширить возможности получения качественного образования, в том числе тем ребятам, у кого нет состоятельных родителей, и тем самым обеспечить социальную справедливость.



«Это потребует дополнительных расходов, но оно того стоит, учитывая, что речь идет о будущих специалистах, которые необходимы экономике России», — добавил Исаков.



В конце мая сообщалось, что Минобрнауки в этом году сократит количество платных мест в высших учебных заведениях на 47 тыс. по 40 направлениям, сообщила «Парламентская газета». Это коснется специальностей, которые сейчас «не очень востребованы на рынке труда».







Ранее в России вырос спрос на «немодных» специалистов среднего звена.