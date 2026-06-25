Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Землетрясение в ВенесуэлеВойна США и Израиля против Ирана
Политика

В МИД ответили на предложение Мерца по Украине

Посол Мирошник назвал сотрясением воздуха слова Мерца о заморозке конфликта
Liesa Johannssen/Reuters

Заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца о необходимости заморозки конфликта на Украине и его призыв к Москве начать переговоры не двигают вперед дипломатическое урегулирование кризиса. Это нарративы украинской стороны, которые повторяет глава немецкого кабмина. Об этом «Газете.Ru» заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник
 
«Лидеры евротройки один за другим начинают повторять одни и те же тезисы, которые, абсолютно понятно, являются парадигмой украинской стороны... Это не является призывом к миру, это не является призывом к урегулированию», — подчеркнул он.
 
Как отметил Мирошник, очередное заявление Мерца по решению конфликта на Украине является простым «сотрясением информационного поля». России не следует реагировать на соответствующие инициативы, добавил дипломат.
 
Мерц обратился к России с призывом заморозить линию фронта и начать переговоры с Украиной.
 
Он утверждает, что Украина якобы находится в «новой позиции силы», а Россия не сможет одержать победу. Канцлер заверил, что поддержка Украины останется непоколебимой. По его словам, после саммита «Большой семерки» появилось новое ощущение трансатлантического единства.

Ранее Лавров раскрыл, на что Россия не пойдет в рамках урегулирования на Украине.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как гарантированно потерять работу в 2026 году? 10 вредных советов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!