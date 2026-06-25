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Политика

В Госдуме объяснили слова Зеленского о ретрансляторах в Белоруссии

Депутат Колесник: Зеленский клевещет на Белоруссию ради похвалы от Запада
Thomas Peter/Pool/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский лжет об отключении ретрансляторов для управления беспилотниками, которые якобы установлены в Белоруссии, чтобы добиться одобрения Запада. Об этом News.ru заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

По его словам, Зеленский делает ложные заявления о Белоруссии, потому что хочет засветиться перед европейцами и президентом США. Его задача – «выиграть хотя бы на картинке», предположил депутат. Президент Украины откровенно врет, а «европейцы и рады слушать», сказал парламентарий.

Колесник также заявил, что Зеленский диктует свои условия Европе, пользуясь тем, что там крайне слабые руководители. Он пытается втянуть Евросоюз еще глубже и не желает слышать о мире. Украинский лидер «решает только свои личные вопросы», отметил политик.

19 июня Зеленский дал президенту Белоруссии Александру Лукашенко неделю на то, чтобы он убрал с границы ретрансляторы, которые якобы помогают российским военным наводить дроны на цели на Украине, и пригрозил, что в случае отказа Вооруженные силы Украины «сделают это сами».

24 июня Зеленский сообщил, что ретрансляторы на территории Белоруссии, которые якобы использовались для корректировки российских ударов по Украине, прекратили работу. Он уточнил, что эти устройства перестали функционировать с 22 июня.

Ранее в Кремле прокомментировали слова Зеленского о «белорусских ретрансляторах».

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