Пашинян рассказал о продолжении тесной работы Армении с ЕАЭС

Армения может выйти из состава Евразийского экономического союза (ЕАЭС) при одном условии — если основные принципы функционирования блока нарушатся. Об этом заявил премьер республики Никол Пашинян, его слова приводит «Интерфакс».

Он отметил, что речь идет о фундаментальном принципе функционирования объединения — свободном перемещении рабочей силы, услуг, товаров и финансов. Пашинян указал, что Армения настаивает на необходимости соблюдения этой основополагающей нормы.

По его словам, если она будет нарушена, Армения оставит за собой право выхода из этого объединения. Пашинян подчеркнул, что нарушение этого принципа будет означать, что ЕАЭС больше не будет существовать в его нынешнем виде.

«Мы говорим, что он существует, мы считаем, что возникло некоторое недопонимание», — констатировал глава правительства страны.

29 мая президент России Владимир Путин сравнил текущую ситуацию в Армении с кризисом на Украине в 2014 году. Тогда же Кремль опубликовал совместное заявление лидеров стран Евразийского экономического союза, в котором говорилось о необходимости проведения в Армении референдума о вступлении в ЕС либо пребывании в ЕАЭС.

Ранее Песков предупредил, что ждет Армению в случае вступления в ЕС.