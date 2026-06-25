«Дожали»: американист объяснил, почему Трамп начал «хвалить» Украину

Европейские лидеры «дожали» американского президента Дональда Трампа по вопросу украинского конфликта. Так политолог-американист Рафаэль Ордуханян прокомментировал «Газете.Ru» слова президента США о том, что Киев якобы «хорошо» противостоит России.



«Реальная практическая помощь идти не переставала. Мы прекрасно знаем, что изменилась только форма оплаты вооружения, которое поставляется Америкой для Украины. Американцы прекрасно знают, что те виды оружия, которые они посылают в Европу, потом идут транзитом на Украину. Здесь ничего не изменилось. В данном случае просто он вербализировал еще раз свою стопроцентную поддержку Украине... Судя по всему, Трампа дожали, он забыл личные обиды, хамство [украинского лидера Владимира] Зеленского в Овальном кабинете, так что сейчас это все просто устаканилось», — считает американист.



По мнению Ордуханяна, для России это «достаточно тревожный сигнал», поскольку теперь реальная помощь Киеву со стороны Вашингтона «будет оказываться в открытую».



«Американское оружие с согласия и при помощи американского правительства и лично Дональда Трампа убивает наших людей, граждан Российской Федерации... Поэтому хотелось бы надеяться, что больше иллюзий мы питать не будем по поводу Соединенных Штатов», — заключил аналитик.



До этого, как сообщили украинские СМИ, власти Украины сочли, что заручились поддержкой Трампа для «более решительных» действий против России.



Трамп также накануне заявил, что Украина якобы «довольно хорошо» противостоит России.

Ранее политолог порассуждал о том, действительно ли Трамп вернулся на путь борьбы с Россией.