«С Майдана начали, Майданом и закончат»: назван сценарий смены киевского режима

Новый Майдан является наиболее вероятным вариантом смены нынешнего режима в Киеве, поскольку власти Украины не заинтересованы в выборах и не намерены отдавать кому-либо бразды правления политическим путем. Об этом «Газете.Ru» заявил бывший нардеп Украины Спиридон Килинкаров.



Накануне зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал три варианта смены власти на Украине: выборы, свержение хунты и установление эффективного контроля над максимальным числом территорий в рамках СВО.



«Я думаю, что власть, которая захвачена незаконным путем, законным путем переформатирована быть не может. Поэтому я больше склоняюсь ко второму варианту: с Майдана начали, Майданом и закончат. Для этого нужны определенные условия, конечно, но, тем не менее, я думаю, что ситуация будет развиваться точно не линейно и точно не через выборы, потому что те, кто узурпировал эту власть, добровольно, через выборы, власть не отдадут», — подчеркнул бывший украинский парламентарий.



Килинкаров добавил, что в результате государственного переворота на Украине и падения нынешнего киевского режима к власти в этой стране могут прийти также «неадекватные» люди.



«Мы когда говорим о смене режима, мы имеем в виду, что он станет другим, станет более адекватным, но я пока не вижу никаких возможностей каким-либо методом привести туда более менее адекватную власть», — сказал экс-нардеп.



В этой связи вопрос о будущей власти на Украине остается открытым, заключил он.



24 июня Медведев заявил, что варианты смены власти на Украине могут быть разными: от выборов до революции.

Ранее экс-премьер Украины назвал главное условие проведения выборов в стране в 2026 году.