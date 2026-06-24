Медведев назвал сценарии смены власти на Украине

Варианты смены власти на Украине могут быть разными: от выборов до революции. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, передает РИА Новости.

«Это могут быть и выборы, если они на них пойдут, и свержение правящей хунты революционным путем, или установление эффективного контроля над максимальным числом территорий», — сказал он в ходе своего выступления на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).

В ходе мероприятия Медведев также напомнил, что полномочия Владимира Зеленского на посту президента Украины давно истекли, это лишает его политического иммунитета. Политик считает, что на Украине был нарушен процесс волеизъявления.

Срок должностных полномочий Зеленского истек в мае 2024 года. Выборы президента Украины были отменены в связи с военным положением в стране и всеобщей мобилизацией. Весной 2026-го Зеленский заявил, что президентские выборы на Украине не состоятся ни при каких «паузаx» в боевых действиях — только после полного окончания конфликта. При этом он подчеркнул: «Я никогда не покину Донбасс».

Ранее экс-премьер Украины назвал главное условие проведения выборов в стране в 2026 году.