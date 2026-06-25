Минюст предупредил о попытках Запада дестабилизировать обстановку в России

Усилия западных стран будут направлены на дестабилизацию внутренней обстановки в РФ. Об этом заявил замминистра юстиции Олег Свириденко на Петербургском международном юридическом форуме, его слова приводит ТАСС.

Он считает, что с учетом спецоперации Запад не отступит от своих известных планов, однако все его попытки в истории внешнего захвата страны были неудачными.

«Мы будем адекватно реагировать на все эти выпады, все эти действия. Это и распространение деструктивной идеологии, разжигание национальной ненависти и религиозной вражды, формирование протестных настроений и недоверие к проводимой государственной политике», — заключил Свириденко.

До этого военный эксперт Юрий Кнутов заявил «Газете.Ru», что заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Киев ждет помощи от стран G7 в проведении операции в Крыму, свидетельствует о планах Украины провести там высадку десанта для «захвата плацдарма» на полуострове. По его мнению, не исключена также военная провокация со стороны киевского режима.

Ранее Медведев объяснил, зачем Запад провоцирует ядерный конфликт.