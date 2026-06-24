Зеленский сделал заявление об отсутствии угрозы из Белоруссии

Зеленский заявил, что угрозы со стороны Белоруссии больше нет

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ретрансляторы на территории Белоруссии, которые якобы использовались для корректировки ударов по его стране, прекратили работу. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

По словам Зеленского, ретронсляторы, о которых он говорит, не функционируют с 22 июня.

«Демонтировали их или нет, я пока не знаю. Но мы работаем над этим, я очень внимательно слежу и ежедневно получаю доклады», — сказал глава Украины.

19 июня Зеленский дал президенту Белоруссии Александру Лукашенко неделю на то, чтобы он отвел от границы с Украиной технику, которая якобы помогает корректировать российские удары по объектам на Украине. В противном случае Зеленский пригрозил сделать это силами ВСУ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Лукашенко обсудит эти угрозы с президентом России Владимиром Путиным. Также Песков подчеркнул, что Белоруссия в состоянии обеспечить свой суверенитет.

Ранее в Госдуме объяснили, зачем Зеленский угрожает Белоруссии.