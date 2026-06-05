Политолог: Армения не в состоянии выжить без ОДКБ

Армения не в состоянии обеспечить свою национальную безопасность без членства в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Такое мнение в беседе с «Ридусом» высказал политолог Геворг Мирзаян, комментируя заявление премьер-министра республики Никола Пашиняна о возможном выходе из объединения.

Он назвал позицию Еревана «хитрой», поскольку он не выходит из ОДКБ, но и не исполняет обязательств.

«Это эффективная позиция, пока ей позволяют так себя вести. Тем более что при выходе из организации Армения не сможет адекватно защитить себя и должна будет полагаться на милость турок и азербайджанцев, которые милостиво согласятся не нападать на ее территорию и не угрожать ее безопасности. Ценность таких гарантий стремится к нулю», — сказал Мирзаян.

Накануне Пашинян в ходе предвыборных дебатов заявил, что страна не вернется к участию в работе Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и, когда понадобится, примет решение и выйдет из нее.

Ранее Песков обвинил власти Армении в попытке искусственно поставить страну перед выбором.