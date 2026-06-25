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Политика

В МИД заявили, что от ЕС и НАТО нет сигналов о готовности обсуждать с РФ безопасность

Масленников: нет сигналов готовности ЕС и НАТО к разговорам с РФ о безопасности
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Сигналов от Евросоюза и НАТО о готовности обсуждать с Россией договор о взаимном ненападении нет. Об этом заявил «Известиям» директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.

В конце прошлого года Россия, как отмечает издание, заявила о готовности заключить договор о взаимном ненападении, однако, как сообщил Масленников, ответа на это со стороны западных стран так и не последовало.

«Мы слышали только то, что говорилось фактически в мегафон через СМИ. Я не заметил в этом сигналов готовности Запада к разговорам с Россией на эти темы, — сказал дипломат.

По его словам, сделанные в Лондоне в начале июня заявления лидеров Франции, Великобритании и ФРГ, а также ультимативную риторику главы европейской дипломатии Каи Каллас, нельзя воспринимать как позитивные сигналы к разговору.

На прошлой неделе глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что из-за действий стран НАТО может произойти прямое столкновение России и альянса, которое быстро перерастет в обмен ядерными ударами с катастрофическими последствиями. В связи с этим он призвал пересмотреть европейскую архитектуру безопасности.

Ранее в Финляндии заявили, что ЕС далеко продвинулся в вопросе диалога с Россией.

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