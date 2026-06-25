Трамп заявил, что удар по школе в Иране в начале войны нанесли не США

Трамп заявил о непричастности США к удару по школе в иранском Минабе в феврале

США в начале войны с Ираном не наносили удар по школе в Минабе. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп на встрече с генеральным секретарем Марком Рютте в Белом доме, передает ТАСС.

«Не думаю, что это окажемся мы. Не думаю, что это были мы. В то время выпускалось много ракет», — сказал он, отвечая на вопрос об итогах расследования Пентагона об обстоятельствах обстрела школы.

Школа для девочек в Минабе попала под обстрел 28 февраля — в первый день войны США и Израиля с Ираном. В результате погибли более 160 человек, большинство из которых были детьми.

Трамп заявлял, что к атаке причастны иранцы. При этом многие американские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что, вероятнее всего, атаку провели американские военные. По данным The New York Times, удар по был нанесен американской ракетой Tomahawk из-за ошибки в целеуказании.

В ООН требовали от Вашингтона и Тель-Авива обнародовать все детали следствия и наказать виновных. Официальное расследование США все еще продолжается.

Ранее власти Ирана сообщили о разрушении 600 школ в стране.