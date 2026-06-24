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Политика

Раскрыта сумма переданных G7 Украине средств за счет активов России

РИА: страны G7 выделили Украине $45,5 млрд из доходов от активов России
Gleb Garanich/Reuters

Страны «Большой семерки» (G7) по состоянию на май 2026 года выдали Украине кредиты уже на $45,5 млрд за счет доходов от замороженных активов России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные украинского Минфина.

США первыми перевели средства Киеву еще в 2024 году, выделив $1 млрд. Затем Украина больше не получала от западного союзника денег по такой схеме. Остальные члены G7 выделили республике $37,9 млрд в 2025-м и $6,6 млрд — в 2026-м году.

После начала специальной военной операции России на Украине в 2022 году Европейский союз и страны G7 заблокировали примерно половину российских валютных резервов. Более €200 млрд находятся в странах Евросоюза, в основном на счетах бельгийской Euroclear.

В 2024 году «Большая семерка» одобрила предоставление кредита Украине на сумму примерно в $50 млрд за счет доходов от замороженных активов России.

РФ приняла ответные меры. Теперь средства иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа «С». Владелец может их вернуть только по решению специальной правительственной комиссии.

Ранее Euroclear перевел Украине 6,6 млрд евро доходов от замороженных российских активов.

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