Путин допустил невыполнение плановых показателей по авиаперевозкам

Существует определенная вероятность того, что не удастся достичь плановых показателей по объему пассажирских авиаперевозок, предусмотренных национальными целями. Об этом заявил президент России Владимир Путин, его слова приводит РИА Новости.

«В рамках национальных целей развития мы договорились существенно увеличить авиационную мобильность населения. Однако есть риск, что установленные правительством целевые показатели по объемам авиаперевозок пассажиров могут быть не достигнуты», — сказал он на совещании по развитию авиации.

До этого Путин заявил, что Россия входит в четверку стран, которые могут полностью сами выпускать авиадвигатели. Он не уточнил, какие еще государства способны обеспечить весь производственный цикл по выпуску авиационных двигателей.

Также Путин отметил, что Россия входит в число немногих стран, которые способны создавать всю линейку гражданских и военных самолетов, что доказывает ее суверенитет. По его словам, Россия оказалась под санкционным давлением, в связи с чем была вынуждена и смогла полностью импортозаместить всю авиационную технику.

В среду, 24 июня Путин прибыл в подмосковный Жуковский, где на территории АО «ЛИИ имени М.М. Громова» осмотрел образцы новой российской авиационной техники — самолеты Ил-114-300, SJ-100 и МС-21.

Ранее Путин с кресла пилота осмотрел импортозамещенный «Суперджет».